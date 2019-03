Despiste de motociclo faz um morto em Ponte de Sor

Ontem às 23:51 Facebook

Um homem de 23 anos morreu, este sábado, devido ao despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 2, perto de Domingão, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

O homem foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Ponte de Sor, onde veio a morrer, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta para o acidente foi dado às 19.28 horas, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor, além da GNR.

O corpo do homem foi posteriormente encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre, de acordo com o CDOS.