Homem caiu de um poste de eletricidade e morreu em Ponte de Sor

Um homem de 52 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma queda de um poste de eletricidade quando trabalhava em Foros do Arrão, concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor adiantou à agência Lusa que a vítima, que residia no concelho, foi transportada para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Ponte de Sor, onde foi declarado o óbito.

Fonte da GNR indicou que se tratou de um acidente de trabalho, tendo estado no local elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 10.51 horas, para a queda de um homem, de uma altura de cerca de cinco metros, quando trabalhava num poste da EDP, sendo considerado ferido grave.

Para o local, de acordo com o CDOS, foram mobilizados operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor, e a GNR.