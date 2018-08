Acidente com pequeno avião faz dois feridos em Ponte de Sor

JN 27 Maio 2018 às 11:57 Facebook

Uma "queda suavizada" de um pequeno avião provocou, este domingo de manhã, dois feridos ligeiros, em Ponte de Sor, Portalegre.

O acidente, ocorrido na herdade do Porto de Santarém, junto à EN2, aconteceu durante um espetáculo de acrobacias no âmbito do Portugal Air Summit, cimeira aeronáutica que decorre desde quinta-feira na região, disse ao JN o comandante Simão Velez, dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.

Segundo o responsável, o sinistro terá sido, "à partida", causado por uma falha mecânica, mas as causas ainda estão a ser investigadas. As vítimas são feridos ligeiros.

Para o local, foram mobilizados 18 elementos dos bombeiros, dois de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), dois da Proteção Civil Municipal e dois da GNR.

O Portugal Air Summit é uma cimeira internacional que decorre desde quinta-feira e até este domingo no aeródromo municipal de Ponte de Sor e conta com conferências e espetáculos aéreos.