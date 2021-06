Jovem de 18 anos morre em despiste de mota conduzida pelo pai em Ponte de Sor

JN/Agências Hoje às 15:09 Facebook

Um jovem de 18 anos morreu e o pai e outro homem ficaram feridos, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um motociclo, seguido de colisão com um camião, em Ponte de Sor.

Fonte da GNR adiantou à agência Lusa que o motociclo era conduzido pelo pai da vítima mortal, que sofreu ferimentos ligeiros, tendo o jovem caído quando este se despistou.

O motociclo, que seguia acompanhado por um grupo de motociclistas, despistou-se e foi "colidir ligeiramente" com um veículo pesado, que seguia em sentido contrário. O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 119, entre Alter do Chão e Ponte de Sor, perto de Vale de Açor, no distrito de Portalegre.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o pai da vítima mortal, de 49 anos, e o condutor do veículo pesado, de 51, foram transportados para o hospital de Portalegre, enquanto o corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço de Medicina Legal da mesma unidade hospitalar.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado cerca das 11.40 horas, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Ponte de Sor, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, além da GNR, num total de 22 elementos, apoiados por 10 veículos.