Morreu menina resgatada da Barragem de Montargil. Pai desaparecido

A menina, de cinco anos, retirada ainda com vida da barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, Portalegre, acabou por morrer. Pai está dado como desaparecido.

A criança foi resgatada da água com vida e foi transportada para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes (Santarém), mas "acabou por falecer", indicou à Lusa fonte da GNR, este sábado à noite.

Anteriormente, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre já tinha explicado à Lusa que a menina tinha sido considerada ferida grave, sendo o transporte para a unidade hospitalar feito pelos bombeiros, com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)

Desde esta tarde, as autoridades continuam a fazer buscas na barragem alentejana pelo pai da menina, de 33 anos, que está desaparecido na água, perto do parque de campismo.

Fonte da GNR contactada pela Lusa explicou que, de acordo com relatos de testemunhas, esta tarde, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha.

"O senhor estava a nadar e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que aconteceu a seguir, mas viram o corpo da menina na água e foram uns banhistas que a conseguiram retirar para terra, inconsciente, e depois foram efetuadas manobras de reanimação", relatou a fonte policial.

O alerta para esta situação foi dado aos bombeiros às 15:06, tendo a Lusa confirmado com o CDOS que, às 20:56, ainda prosseguiam as buscas pelo homem desaparecido.

A operação envolve, atualmente, um total de 22 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, GNR e INEM.

Mergulhadores e embarcações dos bombeiros também têm estado envolvidos nas buscas.