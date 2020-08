Mulher de 61 anos morre em despiste em Ponte de Sor

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:37 Facebook

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros, esta quarta-feira à tarde, na Estrada Nacional 367, ao quilómetro 5.2, na localidade de Foros do Arrão, concelho de Ponte de Sor, provocou a morte da condutora e única ocupante da viatura.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Portalegre, a vítima, de 61 anos, teve de ser desencarcerada e o óbito foi declarado no local, pelos médicos do INEM.

Ao que o JN conseguiu apurar, a estrada esteve cortada nos dois sentidos.

O alerta para o acidente foi dado às 14.16, e no local estiveram 20 elementos apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Ponte Sor, Guarda Nacional Republicana e INEM.