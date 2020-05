Área de serviço e pernoita de autocaravanas de Ponte de Sor já está em marcha

Hoje às 18:17 Facebook

Já está a decorrer a construção de uma area de serviço e pernoita de autocaravanas em Ponte de Sor, um projeto do município que conta com a comparticipação do Turismo do Alentejo.

O investimento, na ordem dos 70 mil euros, é justificado pelo facto da autarquia entender que "o autocaravanismo é um pilar fundamental do desenvolvimento turístico, uma vez que não tem sazonalidade e tem especial apetência por espaços rurais fora dos circuitos de massas".

Nesse sentido, o município de Ponte de Sor entendeu como estratégico integrar a Rede de Apoio ao Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo, acolhendo um equipamento que se apresenta como um parque de estacionamento com capacidade para seis veículos, equipado com uma estação de serviço que disponibiliza condições de acesso a água, saneamento e energia elétrica.

A obras da nova área de serviço e pernoita para autocaravanistas começou na semana passada e está a ser implementada numa pequena área da zona desportiva, entre a cafetaria e o skate park, enquadrado no local onde se insere, permitindo o estacionamento de curta duração, para descanso e apoio dos autocaravanistas em viagem.

