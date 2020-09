Ponte de Sor celebra protocolo de colaboração com Agência Espacial Portuguesa

Hoje às 15:48 Facebook

O Município de Ponte de Sor, em Portalegre, assinou um protocolo de cooperação com a Portugal Space, a Agência Espacial Portuguesa.

A parceria tem como propósito promover a fixação de atividades empresariais e no setor das ciências espaciais no concelho, bem com potenciar Ponte de Sor na área educativa e académica.

Em comunicado, o município de Ponte de Sor refere que a área espacial apresenta "oportunidades extraordinárias a Portugal e especificamente a Ponte de Sor", nomeadamente na atração de indústria de um setor que está em expansão a nível mundial.

