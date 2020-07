Ponte de Sor inaugura a primeira Área de Serviço de Autocaravanas da Rede do Alentejo e Ribatejo

Hoje às 17:53 Facebook

A primeira Área de Serviço de Autocaravanas (ASA) da Rede de Áreas de Serviço do Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo, um projeto apoiado pelo programa Valorizar, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, em Ponte de Sor, Portalegre.

A cerimónia de inauguração contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, e do presidente da Câmara de Ponte de Sor, Hugo Hilário.

Para além da inauguração da ASA de Ponte de Sor, foi ainda lançando o programa "Autocaravanismo Responsável", tendo o Turismo de Portugal escolhido o Alentejo e mais concretamente Ponte de Sor para o efeito, decisão à qual não é alheia encontrar-se em desenvolvimento nesta região o projecto-piloto "Rede de Áreas de Serviço do Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo", que será responsável pela criação e requalificação de 49 áreas de serviço (ASA), num total de 638 novos lugares para turistas.

