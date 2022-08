Suspensas buscas por pai de menina que morreu na Barragem de Montargil

JN/Agências Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

As buscas pelo homem, de 33 anos, que desapareceu hoje na Barragem de Montargil, foram suspensas às 21:23, sem que tenha sido encontrado, e são retomadas no domingo de manhã, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre não especificou a hora a que a operação vai ser retomada, mas disse que será "ao início da manhã".

O homem, segundo fonte da GNR igualmente contactada pela Lusa, é pai da menina, de cinco anos, que foi retirada com vida da barragem, esta tarde, com ferimentos graves.

A criança, ainda foi transportada para o hospital, em Abrantes, mas a fonte da GNR confirmou à Lusa que faleceu, embora não tivesse sabido especificar se a morte aconteceu no percurso ou já na unidade hospitalar.

Após o socorro à menina, as buscas na barragem pelo pai da criança prosseguiram durante a tarde e a noite.

A fonte da GNR contactada pela Lusa explicou que, de acordo com relatos de testemunhas, quando tudo aconteceu, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha, na albufeira, perto do parque de campismo.

"O senhor estava a nadar e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que é que aconteceu a seguir, mas viram o corpo da menina na água e foram uns banhistas que a conseguiram retirar para terra, inconsciente, e depois foram efetuadas manobras de reanimação", relatou a fonte policial.

PUB

O alerta para esta situação foi dado aos bombeiros às 15:06.

No total, ao longo do dia de hoje, as operações de socorro e de buscas envolveram 40 operacionais, apoiados por 20 veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Mergulhadores dos bombeiros de Avis, Gavião e Ponte de Sor também estiveram envolvidos nas buscas, tendo igualmente sido acionado para o local um helicóptero do INEM, o qual, contudo, não chegou a ser utilizado.