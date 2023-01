Um ferido grave em despiste em Ponte de Sôr

Um homem ficou gravemente ferido, este domingo, na sequência de um despiste da carrinha de mercadorias que conduzia na Estrada Nacional (EN) 2, junto ao aeródromo municipal de Ponte de Sôr, distrito de Portalegre.

O alerta foi dado ao início da noite, perto das 20.40 horas, tendo o homem de 50 anos sido logo transportado para o Hospital de Portalegre com ferimentos graves, segundo informou, ao JN, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

O acidente ocorreu na EN 2 em Ponte de Sôr. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Sôr e a GNR, com 13 operacionais, apoiados por seis veículos.