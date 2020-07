Câmara de Portalegre aprova projeto de hotel no Convento de Santo António

Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Portalegre aprovou por unanimidade, na reunião desta quarta-feira, dia 8 de julho , o projeto arquitetónico para a instalação de uma unidade hoteleira no icónico Convento de Santo António. O projeto de requalificação e ampliação do histórico edifício, apresentado pela empresa Cipher Challenge Unipessoasl, Lda, prevê ali instalar um hotel de luxo.

Segundo avançou o vereador João Nuno Cardoso, que está a acompanhar o processo e deu a conhecer os pormenores do projeto, o futuro hotel vai ter cerca de 40 quartos em volta dos claustros, uma suíte de 120m2 com vista panorâmica para a cidade, uma zona de bar, uma piscina e ainda uma sala de eventos com 240 lugares. O hotel vai ter ainda um parque de estacionamento com 11 lugares.

De acordo com o vereador, a conservação do património existente no convento é uma das preocupações dos investidores, nomeadamente das peças escultóricas existentes.

Leia mais em Jornal Alto Alentejo