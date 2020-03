Caminho e estradas municipais com acesso a Espanha fechadas no Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 16:56 Facebook

Câmara de Serpa e Ayuntamiento de Paymogo fecham a Estrada Municipal 520, após a restrição dos pontos de passagem na fronteira a um total de nove em todo o país. No Alto Alentejo, quatro município seguiram pelo menos caminho.

A Câmara Municipal de Serpa informou que, a Estrada Municipal (EM) 520, que liga São Marcos (Serpa) e Paymogo (Espanha) foi encerrada ao trânsito às 14.30 horas desta segunda-feira, dia 16 de março e até 15 de abril, como medida de contenção da propagação do Covid 19.

A medida de caráter excecional foi decidida depois de acordada com o Ayuntamiento de Paymogo, e na sequência das medidas preventivas adotadas no concelho de Serpa.

A EM 510 tem ligação a Paymogo por Vila Nova de São Bento e Vale dos Mortos, no concelho de Serpa e Corte do Pinto, no concelho Mértola. As fronteiras de Vila Verde de Ficalho (Serpa) e Rosal de la Frontera e da Ponte Internacional do Baixo Guadiana, na ligação de Pomarão (Mértola) e o El Granado (Espanha) já estão a ser controladas por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Guardia Civil (GC), para darem cumprimento às restrições tomadas hoje pelos ministros da Administração Interna de Portugal e Espanha.

Recorde-se que Eduardo Cabrita anunciou, esta segunda-feira, que as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha serão reduzidas a nove pontos, com controlo.

O atravessamento da fronteira estará limitado a mercadorias e trabalhadores, explicou o ministro da Administração Interna. "Economia deve ser mantida a funcionar pelo que é essencial garantir manutenção do transporte de mercadorias, nomeadamente a circulação de produtos alimentares", disse Eduardo Cabrita. Esta restrição de movimentos será aplicada, em articulação com as autoridades espanholas, ainda esta segunda-feira.

Mais a norte do distrito de Beja, a fronteira que liga Barrancos a Encinasola ainda se encontrava sem controlo fronteiriço da GNR e GC, tendo o edil barranquenho, João Serranito, revelado que "regresso de uma reunião com o alcaide de Paymogo, para implementar as medidas decretadas pelos dois governos", concluiu.

Quatro municípios do Alto Alentejo interditam caminhos com acesso a Espanha.

Quatro municípios raianos do Alto Alentejo interditaram a circulação em cinco caminhos municipais com acesso a Espanha para haver "controlo de pessoas e bens" na fronteira, devido ao agravar da pandemia de Covid-19 na vizinha Extremadura espanhola

A interdição da circulação nos caminhos foi decidida pelos presidentes dos municípios de Arronches, Campo Maior, Marvão e Portalegre e vai "vigorar por tempo indeterminado", explica a Câmara de Marvão, numa informação hoje divulgada.

Segundo o município, a circulação nos caminhos foi interditada "para que haja um controlo de pessoas e bens, numa altura em que a situação" relativa à pandemia de Covid-19 "se agrava na vizinha Extremadura espanhola", onde há "um significativo número de casos confirmados".

A circulação foi interditada nos caminhos municipais Galegos - La Fontañera, São Julião - Codosera, Esperança - Toujeirinha, Ouguela - Albuquerque e Retiro - Badajoz, precisa a Câmara de Marvão.

Na nota, o município também informa que a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, contactou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em nome dos presidentes dos quatro municípios da raia do Alto Alentejo, "no sentido de apelar à necessidade da reposição das fronteiras para cortar a cadeia de transmissão da Covid-19".