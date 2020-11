Covid-19: casos positivos no Centro Infantil de S. Lourenço e no Lar da Misericórdia de Portalegre

Hoje às 15:50 Facebook

Uma funcionária do Centro Infantil de S. Lourenço testou positivo à covid-19 e há quatro casos confirmados na Estrutura Residencial para Idosos da Misericórdia de Portalegre, desta feita uma residente e três funcionárias.

A confirmação dos casos nas duas valências foram comunicadas pela Comissão Administrativa da Misericórdia de Portalegre, que refere que "o primeiro caso positivo foi detetado no Centro Infantil de S. Lourenço", tendo sido "imediatamente acionado o Plano de Contingência e contactadas as autoridades de saúde com quem estamos a trabalhar num registo de estreita articulação".

