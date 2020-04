Em Portalegre, Ponte de Sor e Elvas já se fizeram 30 testes à Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:00, atualizado às 20:38 Facebook

Os centros de diagnóstico a funcionar em Portalegre, Ponte de Sor e Elvas já realizaram 30 testes à Covid-19.

Na Área Dedicada Covid-19 (ADC-Comunidade) de Portalegre, a funcionar nas instalações do Núcleo Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR), que entrou em funcionamento na terça-feira, dez pessoas fizeram o teste para detetar o novo coronavírus, informou ao JN Ilídio Pinto Cardoso, responsável do Gabinete de Comunicação da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

O centro de diagnóstico à Covid-19 dará resposta aos utentes dos concelhos de Portalegre, Castelo de Vide, Marvão, Crato, Nisa, Monforte e Arronches.

Segundo a mesma fonte, o Centro de Diagnóstico de Ponte de Sor, instalado no Estádio Municipal, que serve os concelhos de Ponte de Sor, Avis, Alter do Chão e Gavião, realizou "dez testes".

O mesmo número de exames foi feito no Centro de Diagnóstico de Elvas que recebe os utentes dos concelhos de Elvas, Campo Maior, Fronteira e Sousel.

O acesso aos centros funciona em sistema de "drive thru" (deslocação em viatura) com marcação prévia e com intervalos entre 20 e 30 minutos.