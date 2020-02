Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre capacita empresas de turismo

Hoje às 18:23 Facebook

O Programa BEST, cuja segunda edição se desenvolve em Portalegre e Évora, visa criar valor nas empresas de turismo através da formação, com a implementação de um plano de capacitação de empresários inserido na estratégia nacional.

Foi apresentada, esta quinta-feira, a segunda edição do o Programa BEST, na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre. Na conferência de imprensa estiveram o presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, António Ceia da Silva, a diretora da escola, Maria Conceição Grilo, e o presidente da delegação regional da AHRESP, João Cavaleiro Ferreira.

