Feira das Cebolas em Portalegre foi cancelada

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira das Cebolas 2020, que iria decorrer, nos dias 11 e 12 de setembro, no Jardim da Avenida da Liberdade, em Portalegre, foi cancelada devido há existência de um foco de covid-19 com origem num restaurante da cidade.

"Tendo em conta que no concelho de Portalegre se registam atualmente alguns casos de covid-19, é com tristeza que anunciamos o cancelamento da Feira das Cebolas de 2020, um evento de forte tradição para os portalegrenses", refere a presidente da Autarquia, Adelaide Teixeira.

Ao que o JN conseguiu apurar, o foco de covid-19 provocou até ao momento cinco casos positivos, quatro são de pessoas residentes no concelho de Portalegre, o outro é de um indivíduo com residência no concelho de Nisa.

Segundo Adelaide Teixeira, "a segurança e a saúde das nossas gentes deverá ser sempre colocada em primeiro lugar, pelo que, face à situação atual, a Autarquia optou por agir de forma preventiva".

Aquando da divulgação da Feira, a Câmara fez saber que a organização iria ter em consideração as recomendações de segurança e proteção, emitidas pela Direção-Geral de Saúde, "nomeadamente o uso estritamente obrigatório de máscara, o cumprimento criterioso do distanciamento regulamentar e das medidas de higiene e segurança, a lavagem frequente das mãos e a etiqueta respiratória".