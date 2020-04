GNR de Portalegre fiscalizou 50 viaturas em todo o distrito no sábado

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:16 Facebook

Militares dos destacamentos territoriais de Elvas, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre e do Destacamento de Trânsito daquela cidade do Norte Alentejano procederam, este sábado, a várias ações de sensibilização no distrito, no âmbito da operação "Páscoa em Casa".

Segundo informações a que o JN teve acesso "foram fiscalizadas 50 viaturas, sensibilizadas 86 pessoas e notificados 12 indivíduos que não apresentaram motivos válidos para estarem a circular e que tiveram ordem de voltar para os seus concelhos de residência".

Nenhuma das pessoas notificadas incorreu em crime de desobediência, já que foi a primeira vez que foi notificada.

Até às 24 horas de segunda-feira, e no âmbito do estado de emergência, é proibido circular para fora do ​​​​​​​concelho de residência, exceto nas situações previstas no decreto que aprovou esse estado, como ir trabalhar.