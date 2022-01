Hospital de Portalegre abre inquérito a morte de bebé de oito dias

Adriana Castro com Lusa Hoje às 12:05 Facebook

A Unidade de Saúde do Norte Alentejano vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um bebé de oito dias, no Hospital de Portalegre, por alegada falta de socorro médico.

Contactado pela agência Lusa, o porta-voz da Unidade de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, disse que a administração daquela unidade hospitalar vai avançar com o inquérito e tomar uma posição sobre este caso "mais tarde".

A administração da ULSNA está reunida esta sexta-feira de manhã, com caráter de urgência, para analisar esta situação.

Os bombeiros foram acionados na quinta-feira, às 9.33 horas, para o caso de um bebé de oito dias com dificuldades respiratórias em Alagoa, Portalegre.

À chegada da corporação, o bebé estava "em paragem cardiorrespiratória", o que envolve a necessidade de pedir "ajuda diferenciada", explicou ao JN o comandante dos bombeiros, Pedro Bezerra. Dadas as circunstâncias, esclareceu, e perante "a proximidade geográfica" ao hospital de Portalegre, a assistência seria garantida pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) daquela unidade. "Não estava disponível", afirmou Pedro Bezerra, não sabendo qual o motivo da falha.

Sem uma equipa especializada, os dois bombeiros que estavam no local, com formação em suporte básico de vida, agiram "de acordo com o protocolo" e transportaram o bebé de oito dias na ambulância, até ao hospital, em manobras de reanimação. "O óbito foi declarado já em meio hospitalar", acrescentou o comandante.