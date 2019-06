Dois mortos por inalação de gás em Portalegre

Hoje às 09:06 Facebook

Duas pessoas morreram, esta terça-feira, de manhã devido a inalação de gás numa casa na freguesia da Urra, distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) adiantou que as duas vítimas mortais são do sexo masculino e têm 30 e 48 anos. O alerta para o incidente foi dado às 7.16 horas.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos bombeiros de Portalegre, Jorge Marques, acrescentou que além das duas vítimas mortais, de nacionalidade portuguesa e trabalhadores na construção civil, há também a registar dois feridos ligeiros que foram transportados para o hospital da cidade.

"Os bombeiros foram chamados devido a uma intoxicação por monóxido de carbono, mas ao chegarem ao local verificaram que era uma intoxicação por gás", referiu.

De acordo com Jorge Marques, as vítimas não são de Portalegre, estando a residir temporariamente na freguesia da Urra.

"As pessoas não são da região, estão a trabalhar nesta zona", disse.

No local estiveram os bombeiros de Portalegre e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Portalegre.

A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).