Idosa encontrada morta num tanque de rega em Ribeira de Nisa

Uma mulher de 80 anos morreu, esta terça-feira, num tanque de rega em São Bento, freguesia de Ribeira de Nisa, no concelho de Portalegre.

O alerta foi dado por um popular, que passava no local, tendo encontrado a octogenária já sem vida. O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital da cidade do Alto Alentejo.

Segundo o JN apurou o óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

De acordo com fonte da GNR são desconhecidas as circunstâncias em que a idosa caiu ao tanque, sendo que "tudo indica que o acidente terá ocorrido na manhã desta terça-feira".

De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 10.44 horas, através do 112, tendo sido mobilizados para o local seis bombeiros da corporação de Portalegre, apoiados por dois veículos e a VMER, além da GNR.