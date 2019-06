Marcelo abre comemorações em Portalegre com cerimónia do içar da bandeira

Ana Luísa Delgado com Lusa Hoje às 10:20 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu, este domingo, oficialmente, em Portalegre, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma cerimónia de içar da bandeira nacional.

No Jardim da Avenida da Liberdade, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, o chefe de Estado presidiu à breve cerimónia, tendo ao seu lado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, o presidente das Comemorações do 10 de junho, o jornalista João Miguel Tavares, e autoridades militares.

Até chegar ao local do início das comemorações, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu a pé algumas centenas de metros desde o hotel em que ficou instalado no centro de Portalegre. Fez esse percurso sempre rodeado de dezenas de cidadãos, tirando sucessivamente fotografias.

Após a cerimónia do içar da bandeira nacional, cuja guarda de honra foi feita pelos cadetes da Escola Naval, o Presidente da República, sempre acompanhado pelo ministro João Gomes Cravinho, visitou demoradamente a exibição das atividades militares.

Durante a visita a esta exposição ao ar livre, assistiu a simulações de operações militares e provou pizza numa cozinha de campanha do Exército, antes de se dirigir ao Mercado Municipal de Portalegre.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, ainda, que em 2020 as comemorações do Dia de Portugal decorrerão na Madeira. O Presidente falou ainda da Liga das Nações, criticando a UEFA por subvalorizar o papel de Portugal, deixando uma mensagem para a final de mais logo, entre Portugal e a Holanda: "Portugal joga sempre para ganhar".