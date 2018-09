"Rota dos Coretos" alia música ao património do Alto Alentejo

10 Junho 2018 às 14:57 Facebook

Twitter

Os coretos de vários concelhos do distrito de Portalegre vão ganhar nova vida, entre junho e setembro, com a realização de mais uma edição da "Rota dos Coretos do Norte Alentejano", uma iniciativa da Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre, em parceria com a Fundação Inatel, autarquias, bandas e orquestras do distrito.

Participam nesta iniciativa 11 Bandas e Filarmónicas do distrito que vão percorrer 14 coretos do distrito - Alpalhão, Póvoa e Meadas, Flor da Rosa, Crato, Nisa, Galveias, Alter, Alegrete, Gavião, Castelo de Vide, Gáfete, Portalegre e Aldeia da Mata.

Leia mais em Jornal Alto Alentejo.