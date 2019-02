Teatro português de 1858 à venda no OLX por 350 mil euros

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:09 Facebook

O antigo teatro Portalegrense, em Portalegre, está à venda no OLX por 350 mil euros.

O edifício, inaugurado a 20 de julho de 1858 com a peça "O Alfageme de Santarém", esteve à venda em 2013, mas não apareceu nenhum comprador interessado. Agora, encontramo-lo num anúncio na plataforma online de compra e venda OLX.

Para além de teatro, o Portalegrense foi cinema, sede da Igreja Universal do Reino de Deus e sede do Grupo Desportivo Portalegre.

O projeto para a sua construção, iniciada em 1854, foi da autoria do arquiteto José de Sousa Larcher e é um dos poucos exemplares que ainda restam dessa geração de teatros construídos no interior do país.