Trânsito no IP2 reaberto de madrugada após despiste em Nisa

trânsito no IP2, cortado na quarta-feira à noite pr causa de um despiste no concelho de Nisa (Portalegre), reabriu pelas 2.28 horas, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o despiste, que envolveu um veículo pesado de mercadorias, não provocou vítimas.

O pesado de mercadorias despistou-se na zona do cruzamento da Amieira do Tejo, no concelho de Nisa.

Estiveram no local do acidente 18 operacionais dos bombeiros de Nisa, com cinco viaturas, e a Brigada de Trânsito.