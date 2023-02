Jovem em estado grave após despiste em Caia

Inês Malhado Hoje às 21:02 Facebook

Um jovem de 25 anos ficou, ao final da tarde desta terça-feira, em estado grave na sequência de um despiste da viatura que conduzia na Avenida da Bela Vista, na localidade Caia, no concelho de Portalegre.

O acidente ocorreu às 18:48 horas, no entanto a estrada ainda se encontra cortada nos dois sentidos, revelou ao JN fonte do Comando Sub-regional de Emergência e de Proteção Civil do Alto Alentejo.

No local estiveram dez operacionais, dos quais dois da GNR e oito dos Bombeiros Voluntários de Portalegre. A vítima foi transportada para o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.