Menina de cinco anos resgatada e pai desaparecido na barragem de Montargil

Uma menina de cinco anos foi resgatada da água numa praia fluvial junto à barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor. O pai, de 33 anos, encontra-se desaparecido.

Segundo apurou o JN, as duas vítimas, pai e filha, estariam a divertir-se com um barco de borracha na água quando se deu a tragédia.

A menina foi encontrada a "boiar, inconsciente" e retirada da água, contou ao JN fonte do socorro. Foi sujeita a manobras de reanimação e transportada ao hospital de Abrantes em estado considerado grave, com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Tudo indica que o pai, que também estaria no exterior do barco, se tenha afogado. O corpo está a ser procurado pelas autoridades, que contam com uma equipa de mergulhadores dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 15.06 horas deste sábado. No local, de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, estão um total de 30 operacionais, apoiados por 12 meios terrestres e um aéreo.

