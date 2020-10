Mulher ferida com gravidade após homem incendiar oficina

Ontem às 23:42 Facebook

Uma mulher ficou hoje ferida com gravidade após um homem ter incendiado uma oficina de carpintaria junto à sua habitação, perto de Sousel, no distrito de Portalegre.

Segundo a mesma fonte, ambos sofreram queimaduras, por estarem no interior da oficina, tendo o homem ficado com ferimentos ligeiros.

A fonte da GNR indicou que a mulher, de 33 anos, foi transportada para o hospital de Évora e depois transferida para o Hospital de São José, em Lisboa. O homem, de 69 anos, que deu o alerta para a GNR, foi transportado para o hospital de Portalegre.

Antes, as duas pessoas tinham estado envolvidas no despiste de um veículo, perto da habitação do homem, adiantou a fonte da guarda.

A investigação do caso passou para a alçada da Policia Judiciária, de acordo com a GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 14:12.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, bombeiros e veículos da corporação de Sousel e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, além da GNR, num total de nove elementos, apoiados por cinco veículos.