Mulheres alertam para a desertificação com carrinhos de bebé vazios

O Núcleo de Portalegre do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) vai marcar presença na manifestação nacional de mulheres, que se realiza no próximo domingo, dia 8, nos Restauradores, em Lisboa. Para alertar para a desertificação, as mulheres do distrito vão levar consigo carrinhos de bebé vazios.

Sob o lema "Pelo Direito a Viver e Trabalhar no Norte Alentejo", as mulheres do distrito vão levar consigo carrinhos de bebé vazios, como "forma simbólica de reivindicar o direito à fixação e constituição de família no distrito", que regista "o menor número de nascimentos do País", lê-se em comunicado.

