Pais de bebé de Portalegre já tinham perdido um filho há um ano

Recém-nascido morreu após falta de assistência médica. Hospital admite que Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER) estava parada e abre investigação. Pais levam caso a tribunal.

No espaço de um ano é a segunda vez que Osvaldo Rafael, de 34 anos, e a mulher Ana Rita Mendes, de 23, residentes em Alagoa, em Portalegre, vivem a perda de filhos. O primeiro morreu durante a gravidez. Na quinta-feira, cerca das 10.30, Gabriel Francisco, com oito dias morreu, depois de dar entrada no hospital de Portalegre em estado crítico, levado pelos bombeiros locais, dado que a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estava parada por falta de médico.