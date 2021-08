Palácio dos Condes de Melo pode vir a ser hotel de charme

Hoje às 15:48 Facebook

O Palácio dos Condes de Melo, que inclui o espaço do Café Alentejano, em pleno centro histórico de Portalegre, pode vir a ser transformado num hotel de charme, mantendo, contudo, a traça do edifício e também do histórico café.

O edifício vai ser adquirido por um empresário de Fátima que se dedica a vários sectores de actividade, entre os quais o ramo da hotelaria, tendo hotéis e alojamentos locais em Fátima, Alvaiázere, Lisboa, Coimbra e Elvas, e já reabilitou 10 edifícios para alojamento local.

