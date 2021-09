Polícia Judiciária investiga origem de incêndio no Parque Natural da Serra de São Mamede

Hoje às 16:05 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que deflagrou na tarde de domingo, dia 5 de setembro, numa zona particularmente sensível do Parque Natural da Serra de S. Mamede, no sítio da Cabroeira, em Portalegre.

Na reunião de Câmara desta quarta-feira, dia 8, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, que é também responsável máxima da Proteção Civil no concelho, afirmou que "há indícios de mão criminosa", lamentando o sucedido e avançado que "a Polícia Judiciária já tomou conta do caso".

