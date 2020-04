Portalegre abre centro de diagnóstico para a Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:05 Facebook

O Centro de Diagnóstico Covid-19 de Portalegre, abre esta terça-feira, nas instalações do Núcleo Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR), fruto de um protocolo entre a Câmara de Portalegre e a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

De acordo com informações a que o JN teve acesso, "partir de hoje, de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 13 horas, com marcação prévia, os utentes, previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde, podem deslocar-se ao ponto de recolha em regime de drive-thru para fazerem os testes de diagnóstico à Covid-19".

Segundo a autarquia, a instalação deste equipamento "é fruto do esforço de um conjunto de entidades que o tornaram possível".