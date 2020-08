Hoje às 17:12 Facebook

A Câmara de Portalegre organiza, entre os dias 29 de agosto e 15 de setembro, a quinzena gastronómica "Comidas com Cebola", à qual aderiram 13 restaurantes de todo o concelho.

Em comunicado, a Câmara refere que Portalegre abre as portas "para bem receber comensais de todos os cantos do País e do Mundo", numa iniciativa que pretende "dar a provar produtos de excelência, cozinhados à base de cebola com base nos saberes e tradições desta região".

