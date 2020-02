Portalegre organiza quinzena gastronómica

Hoje às 17:23 Facebook

A Câmara de Portalegre organiza, a partir de sábado, 15 de fevereiro, e até 1 de março, mais uma quinzena gastronómica, desta vez dedicada às "Comidas da Matança", com o objetivo de promover a restauração do concelho.

Durante a quinzena, 22 restaurantes vão servir algumas das iguarias mais tradicionais da matança do porco, desde as Sopas de Cachola, as Febrinhas do Alguidar, as Migas de Batata com Entrecosto Frito, até à Carne de Porco à Alentejana, a Entremeada, a Miolada com Rim, as Bochechas, o Cachaço de Porco Assado, sem esquecer o Toucinho Frito, o Paio de Porco Preto, os Abanicos, os Lagartinhos, a Linguiça e a Farinheira.

