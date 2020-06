Portalegre promove iniciativa "Alimenta esta Corrida"

Hoje às 17:12 Facebook

O município de Portalegre vai receber a iniciativa solidária "Alimenta esta Corrida", no próximo sábado, dia 6 de junho. O objetivo é reunir bens alimentares para serem doados ao Banco Alimentar.

A ideia partiu do atleta internacional de trail Hélio Fumo, conhecido também pela sua envolvência em causas sociais e consciente das muitas dificuldades por que passam milhares de famílias devido aos efeitos colaterais, a nível económico, causados pelo confinamento no âmbito do combate à covid-19.

