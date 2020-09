Sobe para 29 número de infetados de foco em Portalegre

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

O número de casos ativos de covid-19 no concelho de Portalegre subiu esta quarta-feira para 29, após sete novos testes positivos, disse a presidente do município, Adelaide Teixeira.

Os 29 casos de covid-19 no concelho poderão estar relacionados com um caso reportado no dia 2 deste mês, que envolvia o funcionário de um restaurante, entretanto encerrado.

"Desde domingo que não registávamos novos casos. Os 29 casos ativos que temos neste momento estão ligados, são entre familiares", disse.

A Lusa questionou ainda Adelaide Teixeira em relação ao número de pessoas que estão sob vigilância e sobre o número de testes que estão a ser realizados diariamente no concelho, mas a autarca argumentou que não possui nesta altura esse tipo de informações.

Ligada a esta cadeia de transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 há ainda uma outra pessoa infetada, mas reside em Nisa, outro concelho do mesmo distrito alentejano.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1878 pessoas dos 65.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.