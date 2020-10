Subiu para 40 o número de casos de covid-19 no concelho de Portalegre

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de casos ativos de covid-19, no concelho de Portalegre, subiu para 40, mais duas pessoas infetadas em relação à última atualização feita pela Câmara Municipal daquela cidade do Alto Alentejo.

De acordo com a presidente da Autarquia, Adelaide Teixeira, "os dois surtos de covid-19 detetados no concelho de Portalegre no mês de setembro provocaram até agora um total de 45 casos, dos quais cinco já se encontram recuperados".

Quantos aos casos existentes no distrito, a Edil e presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC), revelou que "atualmente no distrito de Portalegre existem 98 casos ativos de covid-19".