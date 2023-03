Morreu Armando Varela: "Uma vida de dedicação em prol do próximo"

Armando Varela, 57 anos, ex-presidente da Câmara de Sousel e da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, morreu ao final da manhã deste domingo próximo de Maranhão, Avis, vítima de acidente rodoviário.

Fonte da Proteção Civil avançou ao JN que o acidente ocorreu quando o motociclo conduzido por Armando Varela entrou em despiste, na Estrada Nacional 370, indo embater contra uma árvore

"Foi com enorme consternação e choque que recebemos a inesperada notícia do falecimento de Armando Varela, um amigo generoso e atento, que dedicou grande parte da sua vida à causa pública", avançou a distrital de Portalegre do PSD numa nota de imprensa onde recorda o percurso profissional e político do ex-autarca.

PUB

"De Armando Varela recordaremos uma vida de grande dedicação em prol do próximo, a competência, a enorme coragem para enfrentar quaisquer dificuldades, a amizade e o sorriso com que nos brindava todos os dias", acrescenta a Distrital do PSD.

Em Sousel, onde foi decretado luto municipal até à realização das cerimónias fúnebres, a Câmara Municipal emitiu uma nota onde "lamenta profundamente" o falecimento do ex-autarca. "O Município de Sousel manifesta o seu profundo pesar perante a morte de Armando Varela, e associa-se ao luto e à dor sentida pela família e amigos mais próximos, decretando luto municipal até ao dia em que se realizem as cerimónias fúnebres", acrescenta a autarquia.

Através das redes sociais, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) lamentou igualmente o "brutal desaparecimento" do ex-presidente da instituição.

"Autarca de convicções fortes, deixa-nos um exemplo de trabalho e dedicação às causas que abraçou. À família, amigos e conterrâneos em geral, a CIMAA manifesta profundo pesar e sentidas condolências, certamente partilhadas por todos os que têm pugnado por um território, onde viver, seja um privilégio", sublinha a mesma fonte.

Nascido na Casa Branca, Armando Varela exerceu funções de presidente da Câmara Municipal de Sousel, entre 2005 e 2017, instituição da qual foi também vereador (2001-2005). Foi igualmente vereador da Câmara Municipal de Portalegre, presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Ao nível regional, e entre outras funções, foi vogal da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, foi presidente da Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo e vice-presidente da Associação Empresarial da Região de Portalegre, tendo ainda presidido à Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD.