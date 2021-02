Câmaras de Sousel e Redondo deram computadores aos alunos

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:32 Facebook

A Câmara Municipal de Sousel adquiriu computadores portáteis para os alunos do Agrupamento de Escolas, daquela Vila alentejana, do distrito de Portalegre, que não dispõem desse tipo de equipamento.

Esta iniciativa visa "permitir aos alunos sem computadores, assistirem às aulas à distância, no decurso do estado de emergência decretado pelo Governo no âmbito da pandemia", refere fonte do Município. Além do material informático, a Câmara "compromete-se ainda a apoiar os alunos do com a oferta das impressões de trabalhos escolares", sendo que a entrega das mesmas "cumpre as regras e normas da DGS."

De acordo com informações divulgadas pelo Município, na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, registaram-se sete novos casos de covid-19 no concelho, existindo um total de 44 casos ativos, e três óbitos. Estão totalmente recuperadas 154 pessoas.

Redondo distribui 75 computadores

Por sua vez, a Câmara Municipal de Redondo, no distrito de Évora, disponibilizou 75 computadores portáteis, para "responder aos desafios que a modalidade de ensino à distância coloca, no âmbito do contexto atual de pandemia".

"Cabe ao Agrupamento identificar os alunos de todos os níveis de ensino sem os meios necessários para acesso ao ensino à distância, priorizando os estudantes mais carenciados, e distribuir os equipamentos", refere fonte da Autarquia.

Para o Município, "os computadores, cedidos a título de empréstimo, representam um reforço na formação e na adoção dos novos métodos de ensino, adequando-os às condições e necessidades tecnológicas de cada aluno".