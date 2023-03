Cerimónias fúnebres de antigo autarca de Sousel a partir de terça-feira em Casa Branca

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

As cerimónias fúnebres do antigo presidente da Câmara de Sousel (Portalegre), Armando Varela, que morreu no domingo, na sequência de um acidente rodoviário, têm início entre as 17.30 horas e as 18 horas de terça-feira.

De acordo com a página de Facebook da agência funerária que está a organizar as cerimónias, o velório vai decorrer na capela de São Miguel Arcanjo, na freguesia rural de Casa Branca, no concelho de Sousel, onde ficará em câmara ardente até às 15 horas de quarta-feira.

O corpo seguirá depois para a Igreja Matriz de Casa Branca, onde vai ser celebrada uma missa pelas 16 horas, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério daquela aldeia alentejana, onde o antigo autarca será sepultado.

PUB

O antigo presidente da Câmara de Sousel, eleito pelo PSD, morreu no domingo, aos 57 anos, na sequência do despiste do motociclo em que seguia, disse à agência Lusa fonte do partido.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 13:30 e que o sinistro ocorreu na Estrada Nacional 370 (EN370), na União de Freguesias de Alcórrego e Maranhão, no concelho de Avis, também no distrito de Portalegre.

De acordo com o comando sub-regional, nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais, auxiliados por seis veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.

A Câmara de Sousel lamentou "profundamente" no domingo a morte do antigo presidente do município e anunciou que decretou luto municipal "até ao dia em que se realizem as cerimónias fúnebres".

Natural da freguesia de Casa Branca, Armando Varela foi eleito vereador naquele município, pelo PSD, no mandato 2001-2005.

Depois, entre 2005 e 2017, foi presidente da Câmara de Sousel, eleito pelo PSD, e, nas últimas eleições autárquicas, concorreu de novo ao cargo, mas perdeu para o socialista Manuel Valério.

Desempenhou ainda funções em várias associações e entidades do concelho de Sousel e, no último mandato autárquico, foi vereador na Câmara de Portalegre, também eleito pelos sociais-democratas.

A Comissão Política Distrital de Portalegre do Partido Social-Democrata, órgão que foi presidido por Armando Varela entre 2016 e 2019, também já lamentou a morte do social-democrata.

Igualmente na sua página na rede social Facebook, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), que foi presidida por Armando Varela, lamentou o falecimento do antigo autarca.