Homem eletrocutado em acidente de trabalho em Sousel

JN/Agências Hoje às 20:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 46 anos ficou hoje ferido com gravidade devido a eletrocussão num acidente de trabalho numa pedreira na zona da freguesia de Cano, no concelho de Sousel.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o homem sofreu "queimaduras graves" por eletrocussão, na sequência de uma "descarga elétrica num quadro", tendo sido transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), do heliporto da vizinha cidade Estremoz, no distrito de Évora, para uma unidade hospitalar de Lisboa.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte da GNR.

PUB

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta foi dado pelas 14.15 horas, tendo sido mobilizados os bombeiros de Sousel, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, o helicóptero e a GNR.