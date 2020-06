Acidente com trator deixa madeireiro ferido

Antonio Orlando Hoje às 18:04 Facebook

Um madeiro de 54 anos ficou ferido esta tarde de sexta-feira na sequência do capotamento de um trator, em Canadelo, Amarante. O alerta do acidente foi dado cerca das 14.45 horas pelo filho da vítima.

Assistida pelos bombeiros voluntários de Amarante, a vítima, fora de perigo, foi levada para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O madeireiro de apelido Magalhães, natural de Celorico de Basto, andava na companhia do filho, em trabalhos de remoção de toros de madeira, junto à rua Central de Canadelo (EM573) na serra da Meia Via. Ao puxar para o caminho uma das árvores abatidas, o trator terá deslizado numa pequena ravina e acabou por capotar atingindo o homem que no chão orientava a manobra. O filho que manobrava o trator conseguiu saltar a tempo da máquina, saindo ileso do acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.