Acidente cortou o túnel do Marão

A circulação automóvel esteve cortada, esta manhã, na A4, no sentido Amarante-Vila Real, cerca de uma hora e meia em virtude de um acidente no Túnel do Marão.

Do sinistro provocado pelo despiste de um carro resultou um ferido que foi transportado pelos Bombeiros de Amarante para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, em Vila Real .

O acidente ocorreu cerca das 10 horas. A circulação automóvel foi restabelecida às 11.30 horas.

Para o local, acorreu a Equipa de Proteção e Socorro (EPS) do Túnel do Marão, os Bombeiros Voluntários de Amarante e a Unidade de Trânsito da GNR.