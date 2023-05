Acidente grave corta trânsito na A4 em Amarante

Dois feridos graves são o resultado de um despiste ocorrido esta quarta-feira à tarde na A4, em Amarante.

O acidente ocorreu cerca das 18.10 horas, numa curva após a saída Amarante-Oeste, no sentido Porto-Vila Real, e feriu os ocupantes (um casal) de um Audi Q7, de matrícula luxemburguesa. Uma das vítimas ficou encarcerada na viatura que havia chocado com o separador central da A4.

As vítimas, com acompanhamento médico da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reabilitação (VMER) do Vale do Sousa, foram levados pelos bombeiros de Amarante para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Para o local do acidente foram mobilizados sete viaturas com 27 operacionais, entre bombeiros, INEM e Unidade de Trânsito da GNR.