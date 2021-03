Águas do Norte instalam projeto-piloto de telemetria em Amarante  

António Orlando Hoje às 14:17 Facebook

A empresa Águas do Norte (AdNorte) apresentou esta sexta-feira, numa sessão presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, o projeto-piloto de telemetria instalado no Município de Amarante.

A novidade foi dada a conhecer numa sessão de trabalho em que a AdNorte apresentou o seu Plano de Ação para a Transformação Digital onde serão investidos três milhões de euros.

No que concerne à telemetria, instalada em Amarante, o projeto-piloto vai permitir o acesso remoto a mais de 800 contadores instalados no sistema de abastecimento de água em baixa, garantindo a AdNorte que "dessa forma as respetivas leituras de consumo sejam mais fiáveis e imediatas".

A telemetria de Amarante é um dos diferentes projetos de telecomunicações e de telegestão que estão a ser implementados nos Centros Operacionais da empresa, nomeadamente o novo Sistema de Supervisão e Controlo (SCADA) e o Sistema Gestão Operacional (GERE), explica fonte da AdNorte.

O novo sistema de telegestão para as redes municipais de abastecimento de água, o qual, "além de permitir uma melhoria do serviço à população residente nos Municípios servidos, irá contribuir para a redução de perdas de água, para um aumento da eficiência das suas operações e para a otimização dos processos e rotinas operacionais", contextualiza a AdNorte.

O plano de ação 2020-2023 de Transformação Digital das Água do Norte "permitirá à empresa alcançar importantes objetivos tais como o incremento da capacidade de monitorização remota e de reação a incidentes, o aumento da eficiência operacional e a melhoria do serviço prestado aos utilizadores", sublinha a fonte.

Na sessão realizou-se ainda uma visita virtual à sala de supervisão eletrónica da empresa, a WaterSEE, recentemente renovada e na qual foi instalado o Centro de Operações de Segurança, no seguimento da identificação da Águas do Norte, por parte do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), como um operador de serviço essencial no setor do fornecimento e distribuição de água potável, de acordo com a legislação em vigor.

A WaterSEE constitui um apoio fundamental e permanente às equipas que no terreno operam as inúmeras infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais que se encontram localizadas em todo o norte de Portugal, quer nos 63 municípios que integram o referido Sistema Multimunicipal, em alta, quer nos oito municípios que constituem o Sistema de Águas da Região do Noroeste, em baixa, do qual esta empresa é também a respetiva Entidade Gestora.

Integrada no Grupo AdP - Águas de Portugal, a Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em alta, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais nos 63 municípios que integram este sistema.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em baixa, que envolve oito municípios da região, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em alta (prestados aos municípios) e em baixa (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.