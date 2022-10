Águas do Norte reforça investimento no saneamento e de abastecimento de água

A Águas do Norte vai iniciar uma empreitada de construção de redes de saneamento e de reabilitação de redes de abastecimento de água no município de Amarante. O concurso público acaba de ser adjudicado por 1,9 milhões de euros e é financiado por fundos comunitários em 1,6 milhões de euros, apurou o JN.

Esta empreitada, que tem um prazo de execução de 65 semanas, consiste na construção das redes de drenagem de águas residuais nas freguesias de Vila Chã, Fridão, Salvador do Monte e Lomba, no concelho de Amarante.

"Com a conclusão destas obras pretendemos disponibilizar a uma parte significativa da população residente a possibilidade de usufruir de um adequado serviço público de saneamento de águas residuais e de abastecimento de água, o que permitirá uma melhoria significativa da sua qualidade de vida e a preservação do meio ambiente", considera a Águas do Norte.

PUB

O prolongamento da rede de drenagem de águas residuais nas freguesias de Vila Chã e Fridão, explica as Águas do Norte, "consiste" na execução de um coletor com uma extensão total de cerca de 852 m e 8 ramais domiciliários, bem como uma estação elevatória. Já a rede de drenagem de águas residuais a construir na Freguesia da Lomba, irá incluir a instalação de coletores numa extensão de cerca de 3 204 m, a execução de 95 ramais domiciliários e ainda a instalação de uma estação elevatória.

Os trabalhos a realizar na rede de drenagem de águas residuais da freguesia de São Salvador do Monte, segundo a mesma fonte, consistem na instalação de coletores numa extensão de cerca de 1.380m e a execução de 41 ramais domiciliários, assim como de 3 estações elevatórias. Na execução do sistema elevatório da Lomba os trabalhos preveem a construção de um coletor com uma extensão de 462 m e uma estação elevatória.

Relativamente à reabilitação das condutas de abastecimento de água na rua da Igreja, freguesias de São Salvador e na rua do Souto, na freguesia de Lomba, os trabalhos compreendem a substituição das tubagens e acessórios da rede de abastecimento de água nas ruas da Igreja e do Souto, incluindo ramais domiciliários, numa extensão prevista de 1.359m.