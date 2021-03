Águas do Norte vai construir intercetor submerso no rio Tâmega

Antonio Orlando Hoje às 19:54 Facebook

A Águas do Norte vai construir em Amarante um intercetor gravítico que vai atravessar o Tâmega, sob o leito do rio, submerso, através de um sifão invertido.

O intercetor, com cerca 675 metros, será construído para resolver os problemas que ocasionalmente, em dias de maior pluviosidade, se verificam na estação elevatória existente junto à Ponte de S. Gonçalo.

A empreitada foi adjudicada por 1,1 milhões de euros à empresa Amydra, e tem o prazo de execução de 420 dias.

Os trabalhos incluem ainda a construção de uma câmara de retenção de areias a montante da Ponte S. Gonçalo e de diversos trabalhos auxiliares de proteção da margem esquerda do rio Tâmega, tendo em consideração os fenómenos de erosão que se verificam entre a ponte histórica de Amarante e o açude localizado a jusante.



Com a execução desta infraestrutura, a Águas do Norte "pretende resolver definitivamente os problemas que ocasionalmente, em dias de maior pluviosidade, se verificam na estação elevatória existente junto à Ponte S. Gonçalo, que será desativada, o que permitirá uma melhor preservação do meio ambiente", explica fonte da Águas do Norte.