Amarante e Baião cancelam celebrações de passagem de ano

As Câmaras de Amarante e Baião, tendo em conta a recomendação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que decretou "alerta vermelho" até às 12 horas de domingo, 1 de janeiro de 2023, e em articulação com a Proteção Civil Municipal, decidiram cancelar as respetivas celebrações de passagem de ano.

Em Amarante estava prevista para esta noite, na cidade, uma sessão de fogo de artifício. Amanhã, domingo, 1 de janeiro, ainda se mantém em agenda o concerto de Ano Novo, no Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Meã, às 16 horas, pela Orquestra do Norte (ON). Sob direção do maestro Fernando Marinho, o ensemble irá interpretar "Valsas, Polkas e Marchas da Família Strauss".

Em Baião as festividades da passagem de ano estavam previstas para a praça Eça de Queiróz, com música ao vivo e um espetáculo de fogo-de-artifício. Na sequência do cancelamento das festividades, o parque de estacionamento do Grandal, de onde seria lançado o fogo-de-artifício, não será encerrado.

PUB

A Câmara Municipal de Baião recomenda ainda à população a tomada das devidas precauções face à situação de mau tempo que se avizinha. "Caso as condições climatéricas o permitam, os espetáculos previstos para a noite de 31 de dezembro de 2022, realizar-se-ão no próximo sábado, dia 7 de janeiro de 2023", acrescenta fonte municipal.