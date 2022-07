Amarante ganha 10,5 quilómetros de trilhos junto ao rio Tâmega

Percursos custaram 2,2 milhões de euros e foram inaugurados no dia em que a cidade cumpriu 37 anos.

A Câmara de Amarante inaugurou, esta sexta-feira, dia em que a cidade celebrou 37 anos, 10,5 quilómetros de trilhos no rio Tâmega. Os percursos designados por Trilhos das Azenhas, ao longo de sete quilómetros, na margem direita, e os Trilhos dos Castanheiros, na margem esquerda, com uma extensão de 3,5 quilómetros, representam um investimento global de 2,2 milhões de euros, financiados por fundos comunitários.

Os dois trilhos unem-se através do açude que atravessa o rio e que em tempos fazia de represa para as azenhas. A superfície do açude foi "revestida" com blocos de granito, espaçados entre si. Deste modo, as pedras permitem a passagem da água sem molhar os pés a quem pretende atravessar o Tâmega.

Os trilhos correspondem à proposta do arquiteto paisagista Sidónio Pardal que, para aquela zona ribeirinha, defendeu uma intervenção que desse uma nova vida às margens do Tâmega, disponibilizando um conjunto de equipamentos de apoio.

Para os amarantinos, o Tâmega tem uma importância muito grande e o autarca, José Luís Gaspar não esconde que a concretização do projeto, que devolve o rio à cidade, o deixa orgulhoso. "O projeto de valorização dos rios ainda não acabou, só agora começou, temos um projeto lindíssimo para o rio Olo, que eu acho que vai transformar aquele afluente do Tâmega no melhor rio do Mundo".

Zonas balneares

O projeto de valorização do rio contempla, ainda, um parque de estacionamento em fase final de construção e um sistema de alerta de cheias que está a ser desenvolvido, em parceria com a Agência Portuguesa de Ambiente. "A ideia é monitorizar e ter os indicadores de como é que está a evolução em termos de cheia e qualidade. No fundo é colocar a informática ao nosso serviço", disse José Luís Gaspar.

Na área ribeirinha serão também criadas zonas balneares, com vigilância, cujo processo deverá estar concluído dentro de um ano. "Em sete dos 12 lugares que estão a ser estudados temos água excelente ou muito boa, e são essas sete que têm capacidade para avançar", revelou.